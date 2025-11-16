حلبجة تحتضن أول معرض للطيور بمشاركة 60 مربّياً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أُقيم في محافظة حلبجة أول معرض من نوعه لعرض الطيور، بمشاركة 60 مربّياً قدموا مجموعة واسعة من الطيور المحلية والأجنبية.

وقال محمد عمر، مدير منظمة (پەلەوەری شاهانە)، في تصريح لكوردستان24 إن تنظيم مثل هذه المعارض يحمل أهمية كبيرة للمربين.

مبيناً أن تربية الطيور نشاط يمتد لسنوات طويلة داخل المحافظة، وأن المعارض تسهم في تعريف الجمهور بأنواع الطيور المختلفة وزيادة الاهتمام بها.

من جانبه، أوضح آزاد أحمد (وهو أحد البائعين) أن تربية الطيور غالباً ما تقوم على الشغف والهواية أكثر من كونها مشروعاً اقتصادياً.

لافتاً إلى أن المعرض يضم أنواعاً نادرة ومختلفة، يصل سعر بعضها إلى أكثر من ألف دولار.

وأضاف أن هذه الطيور تحتاج إلى طعام خاص وأماكن تربية مهيأة نظراً لامتلاكها خصائص متنوعة.

وشهد المعرض إقبالاً واسعاً من المواطنين ومحبي تربية الطيور، حيث استقطبت الأنواع المعروضة اهتمام الزوار والمهتمين بهذا المجال.