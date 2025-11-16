اتحاد الجالية الكوردستانية يبدأ بالتحضير لإحياء نوروز 2026 في ألمانيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نظّم اتحاد الجالية الكوردستانية، تحت إدارة مشرفه العام شيفا بارزاني، اجتماعاً موسّعاً في مقر بارزاني بمدينة ليبشتادت الألمانيّة، شارك فيه معظم المنظمات الكوردستانية في بلجيكا وهولندا وألمانيا، إضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية الكوردية من جميع أنحاء كوردستان.

ويرغب اتحاد الجالية الكوردستانية والمنظمات الكوردية في المهجر، إحياء عيد نوروز 2026 بشكل نموذجي وضخم تحت إشراف الاتحاد.

وقال مشرف اللجنة التحضيرية لاحتفالات نوروز 2026، عاكف حسن، "اجتمعت كافة القوى السياسية والأحزاب والمنظمات والناشطين للتباحث وتبادل الآراء، حتى نتمكن من وضع خطة شاملة لاحتفالات نوروز 2026".

وأضاف حسن في تصريحٍ لـ كوردستان24: تسعى عدة دول لتنظيم احتفال كبير بعيد نوروز، لكن الاحتفال المركزي والأكبر للجالية الكوردية سيكون في ألمانيا.

موضحاً أنهم يستعدون لتنظيم الاحتفال في ملعب لكرة القدم يتسع لـ65 ألف شخص.

وأكّد مشرف اللجنة التحضيرية لاحتفالات نوروز 2026، أنهم يريدون أن يجعلوا عيد نوروز 2026 مختلفاً للغاية من خلال عرض الثقافة والفولكلور الكوردي في الاحتفال.