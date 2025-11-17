داخلية كوردستان تؤكد انخفاض حوادث المرور بشكل ملحوظ

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- دعا هيمن ميراني، المدير العام لأمانة وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، خلال مؤتمر صحفي، المواطنين إلى اعتبار مشاريع النقل (المرور) مشاريع خاصة بهم ودعمها، لأن السيارات والدراجات النارية، التي تم اختراعها لخدمة البشرية، بسبب سوء الاستخدام، أصبحت تشكل تهديدًا كبيرًا لحياة المواطنين.

وفقًا للإحصاءات الرسمية، تتسبب حوادث المرور في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات كل عام. على سبيل المثال، في عام 2022، وقع 3706 حادث مروري، أسفر عن وفاة 445 شخصًا وإصابة 7250 آخرين. دفعت هذه الإحصاءات حكومة إقليم كوردستان إلى اتخاذ خطوات عملية للحد من هذا "الإرهاب الأبيض".

وكانت حكومة إقليم كوردستان، كجزء من برنامج الحكومة التاسعة، قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية للحد من حوادث المرور، منها:

- إصلاح الطرق وبنائها: حيث تم تنفيذ أكثر من 1967 مشروعاً لبناء وإصلاح الشوارع.

- تركيب كاميرات عالية الدقة (من نقطة إلى نقطة): كان لهذا النظام تأثير كبير على خفض السرعة وضمان امتثال السائقين.

- جسور السلامة: تركيب حواجز أمان على الطرق الرئيسية، ووضع علامات على الطرق، وبناء جسور للمشاة.

- إصلاح نظام رخص القيادة

وكان أحد الخطوات المهمة هو إصلاح نظام رخص القيادة. تم إلغاء النظام القديم ”الخاص“ و”العام“ وتم إدخال نظام جديد وحديث يشمل 13 نوعًا من الرخص. وتتراوح هذه الأنواع من الفئة (أ) للدراجات النارية إلى الفئة (ت) للجرارات.

الهدف من هذا التغيير هو ضمان تدريب السائقين وفقًا للمعايير الدولية وقيادة أنواع المركبات التي يكونون مؤهلين تمامًا لقيادتها فقط.

نتيجة لهذه التدابير، انخفضت إحصاءات حوادث المرور والضحايا بشكل كبير. مقارنة بعام 2022، انخفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنحو 78٪ بحلول عام 2024،

وهذا تطور مهم أثمر عن جهود حكومة إقليم كوردستان لحماية أرواح مواطنيها