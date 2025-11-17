سوريا.. توغلات اسرائيلية وتحركات عسكرية في ريف القنيطرة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شهد ريف القنيطرة خلال الساعات الأخيرة سلسلة تحركات عسكرية إسرائيلية داخل عدد من القرى القريبة من خط فض الاشتباك.

فقد دخلت دورية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية إلى قرية أبو مذراة قرب بلدة صيدا الجولان، حيث توغلت لمسار قصير داخل المنطقة قبل أن تعود إلى مواقعها دون تسجيل أي احتكاك أو تطورات ميدانية إضافية.

كما نفذت دورية أخرى توغلاً محدوداً في قرية الصمدانية الشرقية مستخدمة سيارتي همر وهايلوكس، وقامت بنصب حاجز مؤقت قرب المدرسة لفترة وجيزة قبل انسحابها.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار التوتر الأمني على طول الشريط الحدودي في الجولان.

وقد أشار المرصد السوري مساء أمس إلى توغل جديد للقوات الإسرائيلية في بلدة خان أرنبة، حيث أقدمت دورية على اعتقال أربعة أشخاص من عائلة واحدة أثناء عودتهم من منطقة الحفاير باتجاه البلدة.

المصدر.. المرصد السوري