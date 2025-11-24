عبد الله شيركاوي: حكومة كوردستان ستحل مشكلة طلبة التعليم الإسلامي

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قال عبد الله شيركاوي، المتحدث باسم اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان، إن إعلان وزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كوردستان عدم قبول طلبة التعليم الإسلامي في أي جامعة أو معهد بحجة أنهم نُقلوا إلى وزارة الأوقاف، تسبب بمشكلة كبيرة للطلبة.

وأضاف شيركاوي في تصريحٍ لـ كوردستان24، "بموجب قرار مجلس الوزراء يجب قبول جميع خريجي الصف الثاني عشر من المدارس الإسلامية في كليات العلوم الإسلامية، وهذا هو النظام المتبع منذ سنوات، لكن هذا العام وبقرار من وزارة التعليم العالي لم تُدرج أسماؤهم حتى الآن في أي جامعة أو معهد".

وأشار شيركاوي إلى أنه بجهود اتحاد العلماء وبتوجيه من مجلس الوزراء سيتم حل مشكلة طلبة التعليم الإسلامي خلال الأيام المقبلة، وسيُقبل هذا العام 300 خريج من الصف الثاني عشر من 20 مدرسة إسلامية في جامعات ومعاهد إقليم كوردستان.