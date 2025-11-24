سلوفينيا ترفض قانون الموت الرحيم للمرضى الميؤوس من شفائهم

منذ 9 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- رفض السلوفينيون في استفتاء، قانونا يتيح للمرضى في حالات مرضية نهائية إنهاء حياتهم، وذلك بحسب نتائج أولية أعلنتها السلطات الانتخابية.

وأظهر الفرز شبه الكامل أن نحو 53 في المئة صوتوا ضد القانون، مقابل نحو 46 في المئة أيدوه.

كما مثلت أصوات الرافضين أكثر من 20 في المئة من إجمالي 1,7 مليون ناخب يحق لهم التصويت في سلوفينيا، وهو شرط تشترطه القواعد الانتخابية.

وبلغت نسبة المشاركة نحو 41 في المئة، بحسب ما قالت اللجنة الوطنية للانتخابات.

وكان البرلمان في هذه الدولة الصغيرة العضو في الاتحاد الأوروبي قد أقر القانون في يوليو بعدما أيده الناخبون في استفتاء غير ملزم العام الماضي.

لكن Primc ومعه معارضون آخرون فرضوا إجراء تصويت جديد على هذه المسألة الخلافية بعد جمع أكثر من 40 ألف توقيع.

وتعني نتيجة الأحد أن القانون القائم بات معلّقا الآن. وقال مؤيدو المساعدة على الموت إنهم أصيبوا بخيبة أمل، لكنهم أعربوا عن قناعتهم بأن تشريعا جديدا سيُقر في المستقبل.

قال رئيس الوزراء Robert Golob في بيان صحفي إنه رغم رفض مشروع القانون الحالي فإن "التحدي الذي نعالجه ما زال قائما".

وأضاف: "هذه ليست قضية سياسية، لقد كانت دائما مسألة كرامة وحقوق إنسان وخيار فردي".

كان القانون ينص على أن من يتمتعون بالأهلية العقلية ولا أمل لهم في التعافي أو يواجهون آلاما لا تُطاق، يملكون الحق في اللجوء إلى المساعدة على الموت. وهذا يعني أن يتناول المرضى بأنفسهم الدواء القاتل بعد موافقة طبيبين اثنين ومرور فترة استشارة.

ولم يكن القانون ينطبق على المصابين بأمراض نفسية، وفق ما نقله موقع يورونيوز.

ورأى المؤيدون، ومن بينهم الحكومة الليبرالية التي يقودها Golob، أن القانون يمنح الناس فرصة للموت بكرامة وأن يقرروا بأنفسهم كيف ومتى يضعون حدا لمعاناتهم.

وشملت المعارضة مجموعات محافظة، وبعض جمعيات الأطباء والكنيسة الكاثوليكية. وأكدوا أن القانون يتعارض مع دستور سلوفينيا، وأن على الدولة أن تعمل على توفير رعاية تلطيفية أفضل بدلا من ذلك.

وقالت الرئيسة Natasa Pirc Musar لدى اقتراعها الأحد إن من "المهم للغاية" أن يتوجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع و"ليس فقط عندما تكون هناك انتخابات برلمانية أو رئاسية".

وأضافت: "من حقنا كأفراد أن نقول ما نعتقده بشأن موضوع معين". "ومن حقنا أن نقول للسياسيين ما نراه صائبا وما نراه خاطئا".

وقد أقرت عدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بالفعل قوانين مماثلة، من بينها جارة سلوفينيا، النمسا.