نائب وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة إقليمية تشمل افتتاح القنصلية الجديدة في أربيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نائب الوزير لشؤون الإدارة والموارد، مايكل ريغاس، سيجري جولة رسمية في منطقة الشرق الأوسط، تشمل تركيا والعراق وإسرائيل، وذلك في الفترة الممتدة من 27 تشرين الثاني الجاري وحتى 5 كانون الأول المقبل.

وتأتي جولة المسؤول الأمريكي الرفيع، التي ستشمل مدن إسطنبول وبغداد وأربيل والقدس، كمؤشر واضح على التزام الولايات المتحدة المستمر بدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة، فضلاً عن تعزيز ملف الحريات الدينية والعقائدية.

الملف العراقي: مبنى جديد للقنصلية

وفي الشأن العراقي، يتضمن جدول أعمال ريغاس زيارة العاصمة بغداد وإقليم كوردستان، حيث سيعقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين العراقيين. ومن المقرر أن يشرف نائب الوزير على افتتاح المبنى الجديد للقنصلية العامة الأمريكية في محافظة أربيل، إضافة إلى إجراء جولات تفقدية للمنشآت الدبلوماسية الأمريكية في البلاد.

تركيا: تعزيز العلاقات وذكرى تاريخية

ويستهل ريغاس جولته في تركيا بترؤس الوفد الدبلوماسي الأمريكي المشارك في احتفالات الذكرى الـ (1700) لتأسيس "مجمع نيقية الأول". وعلى الصعيد السياسي، سيعقد جملة من الاجتماعات مع نظرائه الأتراك لتعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة، كما سيلتقي البطريرك المسكوني للقسطنطينية برثلماوس الأول.

إسرائيل: تأكيد التحالف الاستراتيجي

وفي محطته الثالثة بإسرائيل، سيعمل ريغاس على تأكيد متانة وعمق العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية، حيث سيناقش تطوير المنشآت الدبلوماسية وآليات ضمان توجيه المساعدات الخارجية بما يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.