خلية الإعلام الأمني: طائرات الـ (F-16) التي ظهرت جنوباً عراقية وتشارك في تمرين تعبوي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل بشأن تحليق طيران حربي أجنبي في أجواء جنوبي العراق، مؤكدة أن الطائرات التي شوهدت تابعة للقوة الجوية العراقية وتنفذ تمرينات اعتيادية لتعزيز الجاهزية.

وفيما يلي نص البيان:

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود طيران حربي أجنبي يجوب سماء عدد من المناطق جنوبي البلاد.

ونود أن نوضح أن هذه الطائرات تابعة لطيران القوة الجوية العراقية من نوع F_16 وغيرها وهي تنفذ تمريناً تعبوياً لبناء القدرات وفحص الجاهزية الكاملة وتقليل الاعتماد على التحالف الدولي.

ويأتي هذا التدريب وفق خطة ممنهجة بناء على موافقة رئاسة أركان الجيش العراقي ينفذه صقور الجو الأبطال، وقد شملت طلعاتهم الجوية خلال اليومين الماضيين مناطق مخصصة للتدريب في الجزء الجنوبي والجنوب الشرقي من العراق وبأوقات مختلفة في الليل والنهار وستجري طلعات أخرى بناء على الخطط المرسومة.

ندعو وسائل الإعلام والمدونين الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية.

................

قيادة العمليات المشتركة

خلية الإعلام الأمني

26 تشرين الثاني 2025