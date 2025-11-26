إطلاق سراح الصحفي كاروان كلاري بكفالة بعد اعتقاله في كرميان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أُطلِق سراح الصحفي كاروان كلاري بكفالة، اليوم الأربعاء، بعد أن جرى اعتقاله أمس دون أي إشعار مسبق من قبل قوة تابعة لأسايش كرميان، ونقله مباشرة إلى السليمانية، في وقت لم تصدر فيه بعد أي توضيحات من أسايش السليمانية أو كرميان حول ملابسات اعتقاله أو الإفراج عنه.

وقال هريم جاف، مراسل كوردستان24 في كرميان، إن الصحفي كاروان كلاري اعتُقل يوم أمس عند الساعة السادسة مساءً أثناء عودته من دوامه في المعهد، على يد قوة من أسايش كلار، قبل نقله فوراً إلى السليمانية.

وأضاف مراسل كوردستان24، أن أحداً، بما في ذلك أفراد عائلة كلاري، لم يكن على علم باعتقاله حتى الساعة 2:30 من فجر اليوم الأربعاء، كما لم يُبلّغ الصحفي مسبقاً بأنه سيتعرض للاعتقال.

وأوضح هريم جاف، أنه عند الساعة السادسة من مساء اليوم، أُفرج عن كاروان كلاري بكفالة من قبل أسايش السليمانية.

ويُذكر أن كاروان كلاري يشغل منصب مدير إذاعة "كازيوه" في كرميان. وحتى الآن، لم تُصدر أسايش كرميان أو السليمانية أي توضيحات بشأن أسباب اعتقاله.

وأشار مراسل كوردستان24، إلى أن طريقة اعتقال كلاري أثارت قلق الصحفيين والناشطين في منطقة كرميان.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة صحفيي كوردستان قد أصدرتا بيانين، اليوم الأربعاء، طالبتا فيهما بإطلاق سراح كاروان كلاري، إلى جانب الكشف عن أسباب اعتقاله للرأي العام ولأسرته.