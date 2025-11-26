إصابة عنصرين من الحرس الوطني بإطلاق نار قرب البيت الأبيض

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم إصابة عنصرين من الحرس الوطني بإطلاق نار في واشنطن العاصمة، في ما وصفه البيت الأبيض بأنه "وضع مأسوي".

وشاهد صحافيون من وكالة فرانس برس شخصاً يرتدي بزة عسكرية يُحمل على نقالة على بُعد شارعين من البيت الأبيض.

وأفادت خدمات الإنقاذ وكالة فرانس برس أنها قدمت إسعافات لثلاثة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت إن "البيت الأبيض على علم بهذا الوضع المأسوي ويتابعة، ويتم إبقاء الرئيس على إطّلاع".

المصدر: فرانس برس