شفان پرور: الرئيس بارزاني أصبح رمزاً للسلام والوطنية في أجزاء كوردستان الأربعة

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أشار الفنان الكوردي الشهير شفان برور، أنه من أجل نجاح عملية السلام، من الضروري أن يكون للرئيس بارزاني دور فيها، وقال: "الكورد في أجزاء كوردستان الأربعة يحبون الرئيس بارزاني، وقد أصبح رمزاً للسلام والوطنية."

وفي تصريح لكوردستان24 حول مشاركة الرئيس بارزاني في ندوة ملا جزيري، قال الفنان شفان برور: "الرئيس بارزاني شخص محب للسلام وصاحب قلب كبير، وهو رمز للسلام والحرية في أجزاء كوردستان الأربعة،" وأضاف: "لقد أصبح الرئيس بارزاني رمزاً للوطنية، بطريقة تتجاوز المواقف السياسية."

وأكد أيضاً أن الرئيس بارزاني أعلن مراراً أنه "ما دام على قيد الحياة لن يسمح بحدوث اقتتال داخلي بين الكورد، ويجب أن يسود السلام بينهم".

وأشار شفان برور إلى أنه من أجل نجاح عملية السلام، يجب أن يشارك الرئيس بارزاني ويكون له دور فعال في العملية، وأكد مجدداً أنه في أي عملية تتعلق بالكورد في أي مكان، يجب أن تكون بمشاركة الرئيس بارزاني إذا أرادوا أن تنجح العملية.

وعن ذلك الاستقبال الحار الذي أُقيم للرئيس بارزاني، قال: جميع أبناء الشعب الكوردي في أجزاء كوردستان الأربعة يحبون الرئيس بارزاني ويكنّون الاحترام لنضاله الطويل لسنوات عديدة، وفي الوقت نفسه إذا زار أي مكان يُستقبل بنفس الحفاوة والحرارة.

وأضاف أيضاً: الرئيس بارزاني ملمّ جداً بكل الأدب والتاريخ الكوردي، يحب كثيراً الملا الجزيري وأحمدي خاني والكتّاب والشعراء الآخرين ويكنّ لهم الاحترام، كما أن زيارته لمدينة جزيرة وإحياء ذكرى الملا الجزيري فخر كبير للكورد.