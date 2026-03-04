إسرائيل تعلن أنها ضربت موقعا نوويا سريا تحت الأرض شرق طهران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- افاد الجيش الاسرائيلي الثلاثاء بأنه قصف موقعا عسكريا سريا تحت الارض مرتبطا بالبرنامج النووي الإيراني قرب طهران، وقضى بذلك على "عنصر حيوي في قدرة النظام الايراني على تطوير أسلحة ذرية".

واورد بيان للجيش أن الاستخبارات العسكرية "واصلت متابعة أنشطة (علماء ايرانيين) وحددت مكان قاعدتهم الجديدة (مما اتاح توجيه) ضربة دقيقة على المجمع السري تحت الارض".

وحدد الجيش مكان هذه المنشآت عند الطرف الشرقي للعاصمة الإيرانية، ووصف هذا المجمع باسم "مينزادهي"، مضيفا أن "العلماء كانوا يعملون هناك منذ ضربت إسرائيل مواقع نووية عدة" خلال حربها على ايران في حزيران/يونيو 2025.

وأعلن الجيش أن سلاح الجو الإسرائيلي "وضع خارج الخدمة نحو 300 منصة إطلاق صواريخ إيرانية" منذ بدء حملته العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية في 28 يونيو/حزيران.

وقال الجيش إن ذلك هو "نتيجة أكثر من 1600 طلعة جوية وجهد منهجي على مدار الساعة لتحديد مواقع منصات الإطلاق ومخزونات الصواريخ وضربها".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، السبت أن إسرائيل أطلقت بالاشتراك مع الولايات المتحدة هجوما عسكريا ضد إيران للقضاء على "التهديد الوجودي" الذي يشكله على إسرائيل البرنامجان النووي والبالستي لإيران.

وتتّهم إسرائيل طهران بتكثيف جهودها لحيازة سلاح نووي منذ انتهاء حرب الإثني عشر يوما والتي أطلقتها في حزيران/يونيو 2025، وانتهت بعد قصف أميركي مكثف لثلاثة مواقع رئيسية في البرنامج النووي الإيراني، من بينها منشأة تخصيب مقامة تحت الأرض على عمق كبير.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال بعد ذلك بأيام قليلة إن الولايات المتحدة "قضت" على البرنامج النووي الإيراني.

وتنفي إيران على الدوام سعيها لحيازة السلاح النووي، متمسّكة بـ"حقها في تخصيب" اليورانيوم لأغراض سلمية.





المصدر: فرانس برس