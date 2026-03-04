إسرائيل تعلن شن "موجة هجمات واسعة" ضد إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، أنه بدأ "موجة هجمات واسعة" النطاق على أهداف داخل إيران، بعدما أطلقت الجمهورية الإسلامية ثلاث رشقات صاروخية منفصلة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في الساعات الأخيرة.

وقال الجيش إن ضرباته الأخيرة استهدفت "مواقع إطلاق صواريخ، ومنظومات الدفاع، وبنى تحتية إضافية".

ودوت صفارات الإنذار في مختلف مناطق إسرائيل ليلا في حين عمل الجيش على اعتراض صواريخ أُطلقت من إيران.

ولم ترد على الفور تقارير تفيد بتسبب الصواريخ بأضرار كبيرة، لكن الشرطة الإسرائيلية أفادت بتعرض امرأة لإصابات طفيفة جراء شظايا ذخائر سقطت في تل أبيب.

المصدر: فرانس برس