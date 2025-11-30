تأجيل محاكمة الرئيس السابق للتحالف الوطني آرام قادر إلى العام المقبل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أُعلِن اليوم الأحد، عن تأجيل محاكمة الرئيس السابق للتحالف الوطني آرام قادر إلى الـ 13 من شهر كانون الثاني يناير العام المقبل.

وكان من المقرر أن تُعقد اليوم الأحد، 30 تشرين الثاني 2025، جلسة محاكمة قادر في السليمانية، إلا أنّ مصادر كوردستان24 أفادت بتأجيل الجلسة إلى 13 كانون الثاني 2026، بسبب سوء حالته الصحية.

واعتُقِل قادر في الـ 12 يونيو/حزيران الماضي بتهمة التجسس للخارج.

ويُعدُّ هذا التأجيل الثاني لمحاكمته؛ إذ كان من المقرر في البداية أن تُعقد الجلسة في 4 تشرين الثاني 2025، لكنه لم يمتثل أمام القاضي، فتمّ تأجيلها إلى 30 تشرين الثاني.

وفي الـ 8 تشرين الأول 2025، أعلنت هيئة حقوق الإنسان في كوردستان أنها حاولت عدة مرات زيارة آرام قادر، لكن لم يُسمح لها بذلك.

وحينها قالت الهيئة: في 9 أيلول 2025 وجّهنا كتاباً إلى إحدى الجهات الأمنية في السليمانية مطالبين بتسهيل الزيارة، كما طلبنا مراراً من القوات الأمنية السماح لأحد أعضاء المنظمة بزيارته للاطلاع على وضعه الصحي وطريقة التعامل معه من منظور حقوقي، لكن حتى الآن لم يُمنح هذا الإذن.

وأوضحت الهيئة أنها تعتمد على القانون الصادر عام 2010، الذي يخولها حق المتابعة والرقابة في مراكز الإصلاح والسجون.