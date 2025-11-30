النقل الاتحادية تصدر توضيحاً: لا وجود لطائرة مركونة على الأرض قرب الوركاء

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة النقل الاتحادية، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن صور لطائرة مركونة في منطقة صحراوية قرب الوركاء.

وذكرت الوزارة في بيان، ان " بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الساعات الماضية صوراً التُقطت عبر Google Earth تُظهر ما بدا وكأنه طائرة مركونة في منطقة صحراوية قرب الوركاء في صحراء السماوة، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة واستفهامات حول طبيعة هذا الجسم ومصدره، وبهدف الوقوف على الحقيقة، جرى التدقيق في الصور عبر منصّات متعددة لصور الأقمار الصناعية مثل ArcGIS وBing Maps وZoom Earth، وقد بيّنت عملية المراجعة الفنية والمعاينة بأن الصورة التي ظهرت فيها الطائرة هي لقطة واحدة فقط ضمن Google Earth، ولا يوجد لها أي أثر في الصور السابقة أو اللاحقة، كما لا تظهر في أي مصدر فضائي آخر خارج تلك اللقطة المفردة".

وأضافت ان "هذا النمط من الظهور الأحادي يشير بشكل واضح إلى ما يُعرف بـظاهرة “الطائرة الشبحية” أو (Ghost Aircraft)، وهو حدث شائع في تصوير الأقمار الصناعية وتحدث هذه الظاهرة عندما يلتقط القمر الصناعي صورة ثابتة في لحظة مرور طائرة حقيقية في الجو فوق المنطقة، فتبدو وكأنها جاثمة على الأرض، بينما هي في الحقيقة طائرة عابرة في ارتفاع شاهق، التُقط ظلّها أو صورتها خلال جزء من الثانية".

وأشارت الى أنه "عند تحديث الصورة الفضائية أو استبدالها، تختفي الطائرة تماماً، مما يؤكد أنها لم تكن على الأرض أساساً"، مبينة ان "مثل هذه الظواهر تُسجَّل في آلاف المواقع حول العالم، وهي نتيجة طبيعية لحركة الطائرات في الأجواء أثناء عمليات التصوير الفضائي المستمرة".

وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أنه "لا وجود لطائرة على الأرض في الموقع المذكور، وما ظهر ليس سوى صورة عابرة لطائرة في الجو، التقطها القمر الصناعي الخاص بـ Google في لحظة محددة فقط ضمن الحركة الجوية الطبيعية".

ودعت الوزارة المواطنين ومستخدمي منصّات التواصل "توخي الدقة قبل تداول مثل هذه المعلومات، والاعتماد على المصادر الموثوقة والبيانات الفنية المدققة".