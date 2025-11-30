طهران تصادر سفينة أجنبية بتهمة تهريب الوقود

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- صادر الحرس الثوري الايراني سفينة أجنبية متهمة بتهريب الوقود، وفق ما افاد الإعلام الرسمي الأحد.

ونقل التلفزيون الرسمي عن قيادي محلي في الحرس الثوري أن "سفينة تحمل 350 الف ليتر من الوقود المهرب ترفع علم إسواتيني (سوازيلاند سابقا) تمت مصادرتها واقتيادها الى بوشهر" في جنوب غرب البلاد.

واضاف المصدر نفسه أن "طاقما من 13 شخصا موجود على متنها، يتحدرون جميعا من بلد مجاور ومن الهند".

وتعلن القوات الإيرانية بانتظام مصادرة سفن تنقل وقودا في شكل غير قانوني في هذه المنطقة، علما أن مضيق هرمز معبر حيوي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

وقال الحرس الثوري منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إنه صادر في مياه الخليج ناقلة النفط "تالارا" التي ترفع علم جزر مارشال. وكانت بدلت اتجاهها في مضيق هرمز نحو المياه الإيرانية.

وقالت وكالة فارس الإيرانية للانباء إن الحمولة التي تم ضبطها تضم "مواد بتروكيميائية ايرانية (...) كانت تنقل في شكل غير قانوني الى سنغافورة"، لافتة الى أن "المسؤول الرئيسي هو فرد أو شركة ايرانية".

وصادر الحرس الثوري العام الفائت ناقلة حاويات، متهما الشركة التي تشغلها بأنها "على صلة باسرائيل"، وذلك بعد هجوم دام استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق ونسب الى الدولة العبرية.

لكن وكالة فارس استبعدت أن تكون مصادرة الناقلة "تالارا" إجراء مضادا يستهدف بلدا آخر.

وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن مشغل الناقلة في بيان أن ايران أفرجت عنها وأن افراد طاقمها ال21 بأمان.

AFP