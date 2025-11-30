ليفربول يستعيد توزانه بهدف أول لأيزاك ويونايتد يوقف نزيف النقاط

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- سجّل المهاجم الدولي السويدي ألكسندر إيزاك أخيرًا أول أهدافه في الدوري الإنكليزي لكرة القدم هذا الموسم وساهم في استعادة فريقه ليفربول حامل اللقب لتوازنه بفوز صعب على مضيفه وست هام يونايتد 2-0 الأحد في المرحلة الثالثة عشرة.

ولم يُسجّل إيزاك أي هدف في مبارياته الخمس في الدوري الممتاز منذ انتقاله القياسي البريطاني من نيوكاسل يونايتد في أيلول/سبتمبر مقابل 125 مليون جنيه استرليني (165 مليون دولار).

وأنهى المهاجم السويدي صيامه التهديفي في ملعب لندن بهدفه الثاني فقط في 11 مباراة في جميع المسابقات مع الريدز، بعد هدفه الأول في الفوز على ساوثمبتون من المستوى الثاني (تشاميونشيب) في كأس الرابطة.

ويدين ليفربول بفوزه الذي كان في أمس الحاجة إليه الى المهاجم الدولي الهولندي كودي خاكبو الذي صنع الهدف الأول لإيزاك في الدقيقة 60، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، مُؤمّنًا الفوز الاول لفريقه في أربع مباريات في جميع المسابقات.

بعد غيابه عن فترة ما قبل الموسم بسبب الإصابات ونقص اللياقة البدنية، نجح إيزاك في هزّ الشباك في الدوري لأول مرة منذ تسجيله هدفًا مع نيوكاسل يونايتد ضد برايتون في أيار/مايو الماضي.

وكانت نهاية صيام اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عن التهديف لمدة 10 مباريات مع ناديه ومنتخب بلاده بمثابة بصيص أمل لليفربول وسط موسم كئيب.

وكانت الهزيمة المذلة أمام آيندهوفن الهولندي 1-4 في أنفيلد في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الثالثة تواليا لليفربول بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر بعد خسارتيه أمام مانشستر سيتي ونوتنغهام فوريست بنتيجة واحدة 0-3 في الدوري.

ودخل ليفربول المباراة على خلفية خسارته تسعا من مبارياته الـ12 الأخيرة في مختلف المسابقات، وهي أسوأ سلسلة له منذ موسم 1953-1954، بينها ست هزائم من أصل سبع مباريات في الدوري.

وحقق ليفربول فوزه السادس في الدوري فقط هذا الموسم، فارتقى الى المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

وأبقى مدربه الهولندي أرنه سلوت على الهداف التاريخي للنادي الدولي المصري محمد صلاح على دكة البدلاء في ظل الانتقادات التي واجهها كثيرا بمنح الفرصة للأخير رغم تراجع مستواه بشكل ملحوظ.

وسجل صلاح خمسة أهداف فقط في جميع المسابقات هذا الموسم، ورد سلوت بإجلاسه على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة هذا الموسم.

وأهدر إيزاك فرصة محققة في بداية الشوط الاول عندما تهيأت له الكرة امام المرمى فلعبها "على الطاير" ابعدها الحارس الفرنسي ألفونس أريولا بصعوبة.

لكن المهاجم السويدي عوض في الشوط الثاني عندما تلقى كرة من خاكبو داخل المنطقة، فسسدها داخل المرمى.

وأكمل وست هام المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد صانع العابه البرازيلي لوكاس باكيتا لتلقيه انذارين في دقيقة واحدة بسبب احتجاجاته القوية على حكم المباراة (84).

وأمَّن خاكبو تقدم الضيوف بهدف ثان اثر تلقيه كرة عرضية من جو غوميز امام المرمى، فهيأها لنفسه على صدره قبل أن يطلقها قوية بيمناه داخل المرمى (90+3).

يونايتد يوقف نزيف النقاط

وحذا المهاجم الهولندي جوشوا زيركسي حذو إيزاك وسجل هدفه الاول في الدوري منذ قرابة العام مساهما في انتصار فريقه مانشستر يونايتد على مضيفه كريستال بالاس 2-1، موقفا نزيف النقاط بعد تعادلين وخسارة.

ومنح الفرنسي جان-فيليب ماتيتا التقدم لكريستال بالاس (36 من ركلة جزاء)، قبل ان يردّ "الشياطين الحمر" في الثاني بهدفين لزيركسي (54) ومايسون ماونت (63).

ورفع يونايتد رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة امام كريستال بالاس التاسع.

وعانى زيركسي من تراجع كبير في الأداء، إذ لم ينجح في هزّ الشباك في الدوري منذ المباراة امام ايفرتون في كانون الأول/ديسمبر 2024، ما زاد من حدة الانتقادات تجاهه بعد انضمامه من بولونيا الإيطالي في العام ذاته مقابل 47.7 مليون دولار.

من جهته، مرّ ماونت بفترة عصيبة تخللتها سلسلة من الإصابات منذ انضمامه من تشلسي، فسجل الأحد هدفه الثاني فقط هذا الموسم.

وكاد يونايتد يفتتح التسجيل في الدقيقة الاولى بتسديدة للبرازيلي كازيميرو تصدى لها الحارس دين هندرسون ببراعة.

وردّ بالاس بتسديدة لماتيتا (8)، تصدى حارس المرمى البلجيكي ليونايتد سيني لامينس لامينس لتسديدة الياباني دايتشي كامادا من مشارف المنطقة (10).

واقتنص بالاس تقدما مفاجئا من ركلة جزاء إثر تدخل قوي من المدافع ليني يورو على مواطنه ماتيتا فانبرى لها بنفسه بنجاح، قبل ان تتم إعادتها بعدما لمس مزدوج للكرة (36).

وانتظر الضيوف حتى الشوط الثاني لفرض التعادل بعد ان استقبل زيركسيه الكرة بصدره إثر ركلة حرّة للبرتغالي برونو فرنانديش وسددها في الزاوية البعيدة (54).

وخطف يونايتد هدف الفوز عبر ماونت بعد ركلة حرة حركها له فرنانديش (63).

وارتقى أستون فيلا الى المركز الثالث مؤقتا بفوزه على ضيفه ولفرهامبتون بهدف وحيد سجله الفرنسي بوباكار كامارا (67).

ورفع استون فيلا رصيده الى 24 نقطة بفارق نقطة واحدة امام تشلسي الذي يحل ضيفا على جاره ارسنال المتصدر لاحقا.

وخسر نوتنغهام فوريست امام برايتون 0-2.