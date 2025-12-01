محافظة أربيل تشهد تغييرات في المناصب الإدارية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أشرف محافظ أربيل أوميد خوشناو اليوم الاثنين 1 كانون الثاني 2025، على اجتماع خاص في ديوان المحافظة.

وشارك في الاجتماع كلٌّ من نائب المحافظ هيمن قادر، ونبز عبد الحميد قائممقام مركز أربيل، وكويسـتان أحمد قائممقام خبات، وفي مستهل الاجتماع، تحدّث محافظ أربيل عن أهمية إجراء التغييرات في المناصب الإدارية، لما لها من دور في التجديد ومنح دفعة أقوى في تنفيذ الواجبات الإدارية. ثم أثنى على الذين شملتهم هذه التغييرات، مشيراً إلى النقاط الإيجابية في أداء عملهم خلال الفترة السابقة، حيث أدّوا مهامهم بإخلاص. كما قدّم لهم توجيهات خاصة بخصوص مهامهم الجديدة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالقانون في خدمة المواطنين، والابتعاد عن المحسوبيات والانتماءات الضيقة.

وفي هذا الإطار، أشار محافظ أربيل إلى صدور أمر إداري خاص بهذه التغييرات، وتشمل القرارات الآتية:

أولاً: إحالة حامد مصطفى محمد أمين إلى التقاعد من منصب قائممقام قضاء پيرمام وتعيين كاروان كريم خان قائممقاما بالوكالة.

ثانياً: تعيين سوار أكرم أحمد قائممقاماً لقضاء شقلاوة.

ثالثاً: إعفاء توله مهدي خوشناو من مهام مدير ناحية بحركة، ونقله إلى ديوان وزارة الداخلية، وإسناد إدارة الناحية إلى ضابط مركز شرطة بحركة بالوكالة.

رابعاً: إحالة رابر صالح شيرة إلى التقاعد من إدارة ناحية رزكاري، ونقله إلى ديوان وزارة الداخلية، وإسناد إدارة الناحية إلى ضابط مركز شرطة رزكاري بالوكالة.

ووجّه محافظ أربيل الشكر والتقدير لحامد مصطفى محمد أمين على جهوده وخدماته خلال الفترة الماضية، كما قدّم التهاني للذين تسلموا مناصبهم الإدارية الجديدة.