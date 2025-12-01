حي الكوفة في الشطرة يعاني انهياراً بالخدمات.. ووعود انتخابية بلا تنفيذ

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)_ يشكو سكان حي الكوفة في قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار من تدهور حاد في مستوى الخدمات الأساسية، مع انقطاع مياه الشرب بشكل مستمر، وضعف التجهيز الكهربائي، وتضرر الطرق وشبكات الصرف الصحي، الأمر الذي تسبب في صعوبات كبيرة للحياة اليومية في المنطقة.

ويصف الأهالي وضع الحي بأنه "منكوب"، مطالبين الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم.

شكاوى الأهالي

حميد صبر – مواطن : "حي الكوفة منطقة منكوبة إلى أبعد الحدود.. لا خدمات، لا مجاري، لا سواقي، ولا مياه، كل شيء مفقود."

سلام محمد – مواطن :"المنطقة تعبانة، الشوارع خلال الشتاء تتحول إلى طين وما نقدر نخرج. أطفالنا ومرضانا يعانون، والوضع صعب جداً."

ويتهم المواطنون بعض المرشحين الذين زاروا المنطقة قبيل الانتخابات بوضع حجر الأساس لمشاريع خدمية لم تُنجز حتى اليوم، معتبرين أن هذه الوعود انتهت بمجرد وصولهم إلى المناصب.

أحمد عبد الحسين – مواطن "قبل الانتخابات وضعوا الدنكة وقالوا المشاريع على ميزانية 2025، انتهت الميزانية وبقيت الوعود. المطر يحبس الناس في بيوتهم، وألف بيت وأكثر متضرر."

منذر كاظم – مواطن "نطالب الحكومة بالاهتمام بالحي.. لا مستشفى، ولا شوارع صالحة، ولا أي خدمات. أكثر من 1400 بيت تعاني دون استجابة."

انتظار طويل وحلول غائبة

وبين استمرار نقص الخدمات وتكرار الوعود دون تنفيذ، يأمل سكان الحي بإيجاد حلول حقيقية وجذرية تنهي معاناتهم وتوفر أبسط متطلبات الحياة من ماء وكهرباء وصرف صحي وطرق صالحة.

تقرير : الناصرية – حيدر حنون / كوردستان 24