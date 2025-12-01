ممثل رئيس عشيرة هركي: معارضة الحكومة جريمة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حذّر ممثل زعيم عشيرة هركي، ملا خالد هركي، في تصريح لـكوردستان 24، من محاولات بعض الجهات "تقويض السلام والازدهار في إقليم كوردستان".

مؤكداً أن أطرافاً خارجية قد تستغل الحادث الأخير لتحقيق مكاسب على حساب استقرار المنطقة.

وقال هركي: نحن قلقون للغاية من محاولات البعض زعزعة استقرار الإقليم، لذلك أدعو جميع أبناء عشيرة هركي إلى الحفاظ على السلام والوحدة وعدم إرضاء الأعداء.

ودعا إلى محاسبة المتورطين في أعمال الشغب وفقاً للقانون، مؤكداً أن "استغلال الحادث لأغراض شخصية يضر بوحدة ومستقبل الكورد".

مشيراً إلى أن الإقليم يشهد عودة واضحة للرخاء بفضل جهود رئيس حكومة كوردستان، مسرور بارزاني، وما تحقق من توفير الكهرباء على مدار الساعة.

وانتقد هركي ما وصفه بـ"التناول غير المهني" للواقعة من جانب بعض وسائل الإعلام، معتبراً أن ذلك "ابتعد عن مقتضيات الأمن الوطني وأخلاقيات العمل الإعلامي وألحق ضرراً بمصالح إقليم كوردستان".

وأضاف أن "الوقوف بوجه حكومة الإقليم جريمة"، داعياً ممثلي قرية لاجان إلى عدم السماح باستغلال الحادث لإثارة الفوضى أو تغذية التوترات.