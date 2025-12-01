وزارة النفط الاتحادية توجه دعوات حصرية لشركات أمريكية لتطوير حقل غرب القرنة/2

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- وجهت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الاثنين، دعوات حصرية لعدد من الشركات النفطية الأمريكية العملاقة للدخول في مفاوضات مباشرة بشأن تولي إدارة حقل غرب القرنة/2

وقالت الوزارة في بيان، إنه "في ضوء السعي الجاد لإدامة انتاج النفط العراقي واستقرار تدفقه إلى الأسواق العالمية وتجنب التأثير على معدلاته، تبين وزارة النفط اتخاذها الإجراءات الأصولية بتوجيه دعوات مباشرة وحصرية إلى عدد من الشركات النفطية الكبرى الأمريكية والدخول في مفاوضات مباشرة معها وتقديم عطائها والتنافس فيما بينها لعملية انتقال إدارة حقل غرب القرنة / 2 إلى إحدى هذه الشركات التي ستفوز بموجب المنافسة الشفافة وحسب المعايير المعتمدة لإحالة تطوير الحقول النفطية".

وأضاف البيان أن "انتقال إدارة حقل غرب القرنة / 2 إلى إحدى شركات النفط الأمريكية من شأنه أن يخدم المصالح المشتركة ويعزز استقرار الأسواق العالمية ويضمن ديمومة عمليات إنتاج النفط العراقية وحصصه السوقية وإدامة موارد الدولة، كما يعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين العراق والولايات المتحدة ونقل التكنولوجيا الحديثة وانتفاع البلدين".

وأشار إلى أن "مساهمة المزيد من الشركات الأمريكية الكبرى في تطوير القطاع النفطي العراقي يؤكد الأهمية الاستراتيجية للعراق في هذا القطاع ويساهم في تنويع الخبرات الدولية العاملة فيه، بما يحقق مصالح العراق الاقتصادية والاستراتيجية واستدامتها".