شالاو عسكري يعلن استقالته من عضوية المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن شالاو علي عسكري، أنه استقال من عضوية المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال اجتماعٍ للمكتب السياسي للحزب انعقد اليوم الاثنين.

شالاو علي عسكري، عمل في صفوف الاتحاد الوطني قرابة 49 عامًا، وكُلِّف خلالها بمهام ومسؤوليات عديدة، لكنه اليوم اتخذ قرارًا حاسمًا، أثار بهذا القرار استياء الحزب وقلقه.

وقد يؤدي قراره الحالي إلى استقالته من الاتحاد الوطني الكوردستاني في المستقبل القريب، كما فعل سابقاً الملا بختيار وغيره من القادة المخضرمين في الحزب.

وتُعدّ ظاهرة استقالة قيادات الاتحاد الوطني واستيائهم مسألةً مُعقّدة، ولها أسبابٌ سياسية وأمنية وإداريةٌ عديدة، وتجلّت هذه الحالة بشكلٍ خاص بعد أحداث 8 يوليو/تموز 2021 (الخلاف بين بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي) والتغييرات في إدارة الحزب.

ويعتقد بعض القادة المخضرمين في الاتحاد الوطني الكوردستاني، خاصة أولئك الذين كانوا أصدقاء مام جلال، أن الحزب يديره الآن شباب لا يحترمون تاريخهم وتضحياتهم.