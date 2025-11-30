"الحج والعمرة في كوردستان" تحدد مواعيد اختبار شركات الحج لموسم 2026

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن كاروان ستوني، المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، عن تنبيه جميع أصحاب شركات الحج والعمرة الذين قدموا طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية للحج، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء اختبار وتقييم الشركات لموسم حج 2026، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 2 و3 ديسمبر 2025، في مسجد الصواف.

وقال ستوني في بيان تلقّت كوردستان24 نسخة منه، إن الاختبار سيشمل يوم الثلاثاء شركات محافظتي أربيل ودهوك، وإدارتي زاخو وسوران المستقلتين، فيما سيخصص يوم الأربعاء لشركات محافظتي السليمانية وحلبجة، وإدارتي رابرين وكرميان المستقلتين.

ودعا جميع الشركات إلى الالتزام بالحضور، محذراً من أن الشركات غير المستعدة لن يكون لها حق المشاركة في موسم الحج.

كما نبه ستوني أصحاب الشركات المتواجدين حالياً في رحلات العمرة إلى ضرورة متابعة هواتفهم المحمولة، إذ ستُتاح لهم فرصة إجراء الاختبار عبر الإنترنت كإجراء تسهِيلي.