تهديد بإخلاء حي كامل جنوب بغداد خلال 72 ساعة

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- يواجه أهالي حي زراعي أبو طيارة في منطقة الدورة جنوب بغداد أزمة غير مسبوقة، بعد صدور قرار قضائي يطالبهم بإخلاء منازلهم خلال 72 ساعة أو شرائها مجدداً من مالك جديد ظهر بعد أكثر من عشر سنوات على البناء والسكن.

القصة بدأت حين اشترى السكان أراضيهم بوثائق رسمية وأصولية قبل نحو عقد، وبنوا عليها منازلهم بجهود شخصية. لكن المفاجأة كانت في ظهور مالك جديد للأرض، تمكن من كسب دعوى قضائية تتيح له مطالبة الأهالي بشراء منازلهم مرة أخرى أو مغادرتها فوراً.

"نحن ضحية للقانون"

يقول فرحان علاء، أحد سكان المنطقة: "نحن ضحية للقانون. اشترينا الأرض بالقانون، واليوم يريدون إخراجنا بالقانون. يقولون لنا: المتر بمليون ونصف، وإن لم تدفع… غادر. يعني يجب أن أشتري بيتي مرة أخرى!"

أما أم حسن، فتروي معاناتها مع قرار الإخلاء: "التبليغ جاء بأن علينا إخلاء المنزل خلال 72 ساعة. أين أذهب؟ هذه أرضي اشتريتها بمالي وبنيتها بصعوبة. لا نعرف ما هي الحيلة التي حصلت في دائرة الطابو حتى انتقلت الملكية من البائع إلى شركة أبقار الفيحاء".



أسر تبحث عن حل… ووقت يوشك على النفاد

الأهالي يحاولون اليوم الاتفاق على صيغة موحدة لمخاطبة الجهات المسؤولة، أملاً في تعليق قرار الإخلاء أو إعادة النظر به. لكن الوقت يضيق، والحل يبدو معقداً.

المواطن عاصم المشهداني يروي قصته المؤلمة: "أُصبت بالعوق أثناء بناء بيتي عندما سقطت من الأعلى. ومع كل ما حصل لي… انتهى مستقبل أطفالي. أين سنذهب الآن؟"



مهلة 72 ساعة فقط

القرار القضائي منح السكان 72 ساعة فقط لمغادرة منازلهم، ما لم يصدر حكم جديد من المحكمة يوقف تنفيذ الإخلاء. ويؤكد الأهالي أنهم أصبحوا "ضحايا للقانون" رغم أنهم بنوا منازلهم استناداً إلى وثائق رسمية.

تقرير: سيف علي – كوردستان24 – بغداد