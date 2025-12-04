انطلاق مهرجان الطحينة والمنتجات المحلية في العمادية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- انطلق مهرجان الطحينة والمنتجات المنزلية في قضاء آميدية "العمادية"، اليوم الخميس 4 كانون الأول 2025، وفي هذا الصدد قال محافظ دهوك: ما أسعدني هو مشاركة عدد كبير من الشباب في هذا المهرجان.

علي تتر، محافظ دهوك، قال في مؤتمر صحفي خلال المهرجان: لا شك أن أفضل أنواع الطحينة على مستوى هذه المنطقة والعالم هو طحين آميدي.

وأكد محافظ دهوك على ضرورة إقامة هذا المهرجان سنوياً مع تطوير إنتاج السمسم، وأضاف: بلا شك حكومة إقليم كوردستان تدعم وتساند الفلاحين، ونحن سعداء جداً اليوم بمشاركة عدد كبير من الشباب في هذا المهرجان.

وقال علي تتر أيضاً: بعد هذا التقدم الذي تحقق في مجال الزراعة، نرى عاماً بعد عام شباباً جدداً يدخلون هذا القطاع. قبل ثلاث سنوات عندما زار الرئيس بارزاني هذه المنطقة، أوصت حكومة الإقليم بإيلاء اهتمام أكبر لقطاعي الزراعة والسياحة في هذه المنطقة.

المهرجان يُقام برعاية وإشراف محافظ دهوك علي تتر، ويستمر لمدة يومين (الخميس والجمعة الموافقين 4 و5 كانون الأول/ديسمبر 2025).

وانطلقت فعاليات المهرجان في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مركز قضاء العمادية، حيث وجهت القائمقامية دعوة عامة للمواطنين والسياح للحضور، مؤكدة أن المشاركة تعد دعماً مباشراً للمنتج الوطني ومساندة للمزارعين في تسويق محاصيلهم.

شهرة "طحينة العمادية":

تعتبر "الطحينة" (أو الراشي كما تسمى محلياً) التي تُنتج في قضاء العمادية من أجود الأنواع على مستوى العراق والمنطقة. وتكتسب شهرتها من نوعية السمسم المزروع في المنطقة الجبلية، ومن طريقة العصر التقليدية التي تعتمد في الغالب على الطواحين المائية القديمة أو الحجرية، مما يمنحها مذاقاً فريداً خالياً من الإضافات الصناعية.

يأتي هذا المهرجان ضمن سلسلة مهرجانات تطلقها حكومة إقليم كوردستان (مثل مهرجان الرمان في حلبجة، ومهرجان العسل، ومهرجان العنب في دهوك) بهدف: تسويق المنتجات الزراعية المحلية وربط المزارع بالمستهلك مباشرة. مع تنشيط الحركة السياحية في فصل الشتاء، حيث تعد العمادية وجهة سياحية وتاريخية بارزة بقلعتها الأثرية وطبيعتها الخلابة. بالاضافة الى الحفاظ على الطرق التقليدية في الإنتاج الغذائي كجزء من التراث الثقافي للمنطقة.

بالإضافة إلى الطحينة، تشتهر منطقة العمادية بإنتاج التين المجفف، الجوز، السماق، العسل الجبلي، والأجبان الكوردية، والتي ستكون جميعها حاضرة في أجنحة المهرجان.

يُقام المهرجان عادة في هذا الوقت من السنة (بداية الشتاء) لأنه يتزامن مع انتهاء موسم حصاد السمسم وعصره، حيث تكون المنتجات طازجة وجاهزة للعرض.