وثيقة رسمية: العراق يدرج "حزب الله" و"الحوثيين" ضمن لائحة الإرهاب

أربيل (كوردستان24)- أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن جريدة "الوقائع العراقية"، الجريدة الرسمية عن الحكومة الاتحادية في بغداد، إدراج جماعتی "حزب الله" اللبناني و"الحوثيين" (أنصار الله) في اليمن، ضمن القوائم الخاصة بتمويل الإرهاب، وذلك تحت تهمة "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".

ووفقاً للعدد (4848) من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، فقد تضمنت قائمة "القرارات" تسلسلين جديدين:

التسلسل (18): يخص "حزب الله" ومقره لبنان.

التسلسل (19): يخص جماعة "الحوثي" (المعروفة بأسماء مستعارة مثل أنصار الله)، ومقرها اليمن.

وجاء في حقل "معلومات أخرى" التهمة الموجهة للطرفين وهي "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي"، مما يعني شمولهم بالإجراءات القانونية المتعلقة بتجميد الأموال والأصول ومكافحة تمويل الإرهاب وفقاً للقوانين العراقية النافذة والالتزامات الدولية.

يُعد نشر هذه الأسماء في "الوقائع العراقية" خطوة قانونية ملزمة لكافة المؤسسات المالية والمصرفية في العراق. وعادة ما تأتي هذه القوائم استجابةً لقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين (وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015)، أو امتثالاً للوائح العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وتكتسب هذه الخطوة حساسية سياسية عالية في العراق، نظراً لطبيعة المشهد السياسي وتحالفاته الداخلية والإقليمية، وتعتبر مؤشراً لافتاً في السياسة الرسمية للدولة العراقية تجاه هذه الفصائل في الربع الأخير من عام 2025.