فوز الديموقراطيين ببلدية ميامي لأول مرة منذ 28 عاما في الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان24)- فاز الديموقراطيون الثلاثاء ببلدية ميامي، لأول مرة منذ 28 عاما في العاصمة المالية لولاية فلوريدا الأميركية التي صوت سكانها بغالبيتهم لصالح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الثلاث الأخيرة.

وحصدت أيلين هيغينز 60% من الأصوات متفوقة على الجمهوري إيميليو ت. غونزاليس المدعوم من ترامب، وفق توقعات شبكة سي إن إن وصحيفة ميامي هيرالد، لتصبح كذلك أول امرأة تتولى رئاسة بلدية المدينة.

ويسجل هذا النجاح في ولاية يقضي الرئيس الجمهوري فيها معظم عطلات نهاية الأسبوع في منتجعه مارالاغو، استكمالا لسلسلة انتصارات حققها الديموقراطيون، مع فوزهم في الخريف في انتخابات حاكمي ولايتي فرجينيا ونيوجرزي، وببلدية نيويورك.

ووعدت هيغينز (61 عاما) في ميامي بنهج "أخلاقي ومسؤول يأتي بنتائج حقيقية في حياة الناس"، في بيان نقلته تقارير إعلامية.

سجلت هذه الانتخابات نسبة مشاركة لم تتجاوز 20% في مدينة تضم عددا كبيرا من المتحدرين من أصول كوبية وغالبا ما يصوتون لصالح الجمهوريين.

تراجعت شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، ولا سيما بسبب غلاء المعيشة الذي ينسبه الأميركيون جزئيا إلى الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها على شركاء بلاده وخصومها، وفق استطلاعات الرأي.

