وفد من الإطار التنسيقي يزور أربيل اليوم

أربيل (كوردستان24)- يزور وفد من الإطار التنسيقي، مدينة أربيل اليوم الاثنين، 2 شباط 2026. ومن المقرر أن يجتمع الوفد مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لمناقشة حسم ملف رئاسة الجمهورية.

وكان عباس راضي، الأمين العام للإطار التنسيقي، قد صرح في وقت سابق بأن وفداً رفيع المستوى من الإطار يضم كلاً من: محمد شياع السوداني، وهادي العامري، ومحسن المندلاوي، سيقوم بزيارة إلى أربيل والسليمانية.

وبحسب البيان، تأتي هذه الزيارة بناءً على قرارات الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي، بهدف خلق تفاهم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

كما أشار عباس راضي إلى أن الهدف الرئيسي للزيارة هو حسم مسألة منصب رئاسة الجمهورية من خلال تقريب وجهات النظر.

من جانبه، كشف عبد الرحمن الجزائري، عضو ائتلاف دولة القانون، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، عن تفاصيل الزيارة قائلاً: "زيارة وفد الإطار التنسيقي إلى أربيل تعد خطوة حاسمة، وتهدف لمناقشة ملفين حساسين: حسم منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي القادم".