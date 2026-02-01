أكرم الغزي: ننظر إلى الرئيس بارزاني بصفته زعيماً للكورد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشف عضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي عن الموقف النهائي للإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، معلناً أن نوري المالكي هو مرشحهم الوحيد لرئاسة الوزراء، فيما اعتبر أن حظوظ فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية هي الأقوى كوردياً؛ وأكد في الوقت ذاته: "نحن ننظر إلى الرئيس بارزاني كزعيم للكورد".

اليوم الأحد، 1 شباط 2026، حلّ أكرم الغزي، عضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي، ضيفاً على برنامج "باسي روژ" (حدث اليوم) في قناة "كوردستان 24" الذي تقدمه "ژينو محمد"، وصرح بأن الإطار التنسيقي يدعم توجه الأطراف الكوردية إلى البرلمان بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، لكن في حال عدم الاتفاق، فإن أعضاء البرلمان هم من سيحسمون الأمر في جلسة خاصة.

وبخصوص المرشحين الكورديين فؤاد حسين ونزار آميدي، قال الغزي: "كلاهما شخصيتان محترمتان، ولكن بالنسبة لي، فؤاد حسين لديه فرصة أكبر لتولي منصب رئيس الجمهورية كونه شغل مناصب متنوعة ويمتلك خبرة واسعة".

وأشار القيادي في المجلس الأعلى إلى دور الرئيس بارزاني قائلاً: "نحن ننظر إلى الرئيس بارزاني كزعيم للكورد، وننتظر منه حل المشاكل، لأن الوضع في العراق حساس جداً".

وفي جانب آخر من حديثه، شدد أكرم الغزي على مرشح المكون الشيعي، قائلاً: "الإطار التنسيقي مصرّ على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء ولن يتراجع عن ذلك، لأن المالكي في هذه المرحلة وبناءً على المعطيات الراهنة هو المرشح الأفضل والأنسب، حتى أن محمد شياع السوداني يدعم المالكي".

أما بخصوص الضغوط الخارجية، فقد حذر الغزي من أنهم يريدون علاقات جيدة مع الدول، لكنهم يرفضون فرض الإرادات، وقال: "إذا مارست أمريكا المزيد من التهديدات والضغوط، فسيكون للشيعة كلمتهم وموقفهم الخاص".