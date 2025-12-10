مؤسسة "كوردستان فاونديشن" تطلق حملة لإغاثة متضرري سيول "جمجمال"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مؤسسة "كوردستان فاونديشن"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملة إغاثة عاجلة لنجدة المواطنين المتضررين من السيول التي ضربت حدود قضاء جمجمال يوم الثلاثاء الماضي، 9 كانون الأول.

وخلال مؤتمر صحفي، صرحت د. يارا برزنجي، مديرة البرامج والشراكات في المؤسسة، أن هذه الحملة جاءت بتوجيه مباشر من السيد أرين بارزاني، مؤسس "كوردستان فاونديشن"، وتهدف إلى "الاستجابة السريعة للمتضررين وتأمين احتياجاتهم الأساسية بشكل فوري".

وأوضحت د. يارا أن فرق المؤسسة وصلت منذ صباح اليوم إلى قضاء جمجمال، وباشرت العمل جنباً إلى جنب مع القوات المحلية والأجهزة المعنية لتقييم حجم الأضرار وإيصال المساعدات العاجلة للأسر المنكوبة. وأضافت قائلة: "بدأت فرقنا منذ اليوم بنصب الخيام للأسر التي تضررت منازلها، حيث ستسهم الحملة في مساعدة أكثر من 500 عائلة متضررة وتوفير المستلزمات الضرورية لها".

وشددت المسؤولة في المؤسسة على أن شباب كردستان مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم المتاحة، مؤكدةً أن هذا العمل يُعد "مسؤولية وطنية" تقع على عاتق الجميع، وليس مجرد واجب وظيفي.

يُذكر أن السيول والفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء الماضي، تسببت بأضرار كبيرة، لا سيما في قضاء جمجمال، حيث أسفرت عن وفاة مواطنين اثنين وتسجيل خسائر مادية جسيمة.

وفي ختام بيانها، دعت مؤسسة "كوردستان فاونديشن" المواطنين والخيرين الراغبين بالمشاركة في الحملة إلى تسجيل أسمائهم عبر منصة "Volunteer.krd". كما نوهت إلى أن خيمة استقبال المساعدات ستكون متاحة بدءاً من الساعة 12:00 ظهراً بجوار مركز شرطة جمجمال لغرض جمع التبرعات وتوزيعها.