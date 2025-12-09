الدفاع المدني بالسليمانية يدعو المواطنين لعدم السفر والبقاء في المنازل لسوء الأحوال الجوية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية الدفاع المدني في السليمانية، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، تنبيهًا عامًا دعت فيه المواطنين إلى الامتناع عن السفر واستخدام المركبات حفاظًا على سلامتهم في ظل موجة الطقس المضطرب التي تشهدها المنطقة.

وأكدت المديرية أن جميع فرق الدفاع المدني والجهات المعنية تعمل بكامل طاقتها لخدمة السكان.

مطالبة المواطنين بالمساهمة في جهود الحماية من خلال البقاء في المنازل وتجنب التواجد في الشوارع، بما يسهم في تسهيل حركة الفرق والوصول السريع إلى مواقع تحتاج إلى تدخل عاجل.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي بدأت فجر الثلاثاء، بتشكّل سيول في عددٍ من مناطق بإقليم كوردستان، وسط إغلاق الطريق الرابط بين السليمانية وجمجمال نتيجة تراكم المياه.