مؤسسة بارزاني الخيرية تسيّر قوافل إغاثية عاجلة لمتضرري سيول جمجمال

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن عضو في الهيئة الإدارية لمؤسسة بارزاني الخيرية، عن البدء الفوري بإيصال المساعدات الإغاثية إلى المتضررين جراء السيول التي اجتاحت قضاء جمجمال.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24" صباح اليوم الأربعاء، 10 كانون الأول 2025، قال إسماعيل عبد العزيز، عضو الهيئة الإدارية للمؤسسة: "بتوجيه من الرئيس بارزاني، باشرت فرقنا حالياً بنقل المساعدات وإيصالها إلى المتضررين من السيول والفيضانات في قضاء جمجمال".

وأشار عبد العزيز إلى أن الفريق المتوجه حالياً إلى القضاء هو "فريق الاستجابة السريعة"، موضحاً أنه فور وصول الفرق إلى الموقع، سيتم إجراء تقييم شامل لحجم الأضرار، والبدء بتسجيل أسماء المواطنين المتضررين لتقديم الدعم اللازم لهم وفقاً للاحتياجات.

وكشف عضو الهيئة الإدارية عن تفاصيل القافلة الإغاثية قائلاً: "انطلقت 10 شاحنات محملة بالمساعدات نحو جمجمال، وتتضمن هذه المساعدات الملابس، والأدوات المنزلية، والمواد الغذائية، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية".

واختتم حديثه بالتأكيد على المباشرة بتوزيع الطعام صباح اليوم على المنكوبين، مضيفاً: "سنبقى في خدمة المواطنين ولن نغادر طالما كانوا بحاجة إلينا".