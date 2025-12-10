بناءً على توجيهات الرئيس بارزاني.. فرق مؤسسة بارزاني الخيرية تصل إلى المناطق المتضررة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن موسى أحمد، رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم الأربعاء 10 كانون الثاني 2025، في مؤتمر صحفي: أنه "بعد تلقي المعلومات والتحذيرات من الأنواء حول التوقعات الجوية ووقوع أوضاع طارئة، قمنا بتجهيز مكاتبنا في كرميان، السليمانية، جمجمال والمناطق الأخرى في حالة الاستعداد".

وأشار رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية إلى أن "الفرق وصلت بشكل عاجل إلى جمجمال وبدأت العمل، وفي الوقت نفسه فرقنا في كلار والسليمانية تقوم بواجبها".

وفيما يتعلق بالأضرار، أوضح موسى أحمد أن الأضرار كانت أكبر في جمجمال (ناحية تكية)، وكلار (ناحية رزكاري)، وكركوك (حي ليلان). وأكد: "جميع استعداداتنا وأعمالنا تمت بالتنسيق مع الدوائر الإدارية الحكومية، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس بارزاني من أجل تخفيف معاناة المواطنين".

وقال: "نعتبر ذلك واجبنا، ونسعى لأن تكون فرقنا في حالة استعداد، ونبذل جهدنا بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية، ومستثمري كوردستان الذين كانوا دائماً داعمين لنا، لتخفيف جزء من معاناة المواطنين".