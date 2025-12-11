النقل العراقية تعلن إعادة فتح أجواء مطارات بغداد وكركوك والنجف

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن إعادة فتح الأجواء في مطارات بغداد وكركوك والنجف الأشرف.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، خلال تصريح صحفي: إنه "تمت إعادة فتح الأجواء في مطارات بغداد وكركوك والنجف الأشرف الدولية".

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة النقل، في وقت سابق من اليوم الخميس، استمرار إغلاق مطارات بغداد والسليمانية والنجف الأشرف بسبب تصاعد الضباب وانعدام الرؤية، فيما أكدت ان "الحركة الجوية في مطار البصرة مستمرة".

وأوقفت حركة الإقلاع والهبوط في المطار بعد منتصف ليل الأربعاء (21,30 ت غ) "نتيجة لسوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية"، وفقا لبيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ويُعدّ العراق في طليعة الدول المتضررة من التغير المناخي. وتسببت موجة أمطار غزيرة يشهدها منذ أيام بتدفق سيول لا سيّما في إقليم كوردستان.

وأودت السيول بحياة عدد من الأشخاص، من بينهم طفلين، بحسب السلطات المحلية، وتسببت بأضرار في بنى تحتية. وانهار جسر يربط مدينة كركوك ببغداد.

كذلك اضطر مطاران آخران، أحدهما في النجف جنوبي بغداد، والآخر في السليمانية بإقليم كوردستان، إلى وقف الرحلات الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتأمل السلطات في أن تُسهم الأمطار في تعزيز المخزون المائي الذي بلغ أدنى مستوياته منذ ثلاثينات القرن العشرين جراء مواسم الجفاف المتعاقبة.