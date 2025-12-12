الدفاع التركية: اندماج مقاتلي "قسد" في الجيش السوري يجب أن يكون فردياً لا ككتلة واحدة

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، ذكي آق تورك، اليوم الجمعة 12 كانون الأول/ديسمبر 2025، على ضرورة أن يتم إدماج مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري بشكل فردي، لا ككتلة موحدة، وذلك في سياق تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لآق تورك في بالعاصمة أنقرة، تحدث فيها عن جملة أحداث ومجريات داخل البلاد والدول المجاورة.

وتلقى آق تورك سؤالاً يتعلق بمسار اندماج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري بموجب اتفاق 10 مارس/ آذار الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع، والقائد العام لقوات "قسد" مظلوم عبدي.

وقال آق تورك إن موقف بلاده ووزير الدفاع يشار غولر واضح حيال مسألة اندماج "قسد" في الجيش السوري.

وأضاف: "بعض الدول تشجع من خلال أفعالها وخطاباتها"، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على "رفض الاندماج ونزع السلاح".

وأوضح أن تركيا أعربت سابقاً عن تطلعها لاندماج قسد في الجيش السوري أفراداً وليس في كتلة واحدة في إطار اتفاق 10 آذار/مارس.

وتابع: محاولات قوات سوريا الديمقراطية لـ "كسب الوقت بلا جدوى. ولن يُجدي أي خيار آخر نفعاً، غير الاندماج".

آق تورك أشار إلى انتشار ادعاءات مفادها أن الجيش التركي يستعد لعملية عسكرية في سوريا، موضحاً أن تحركات الجيش التركي كانت ضمن عمليات تناوب اعتيادية للوحدات.

وقال: "ما يجب متابعته هنا ليس تحركات القوات المسلحة التركية"، بل وضع قوات سوريا الديمقراطية وأنشطة الجيش السوري.

وفي 10 آذار/مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة، غير أن الاتفاق لم يُنفذ حتى الآن.

المصدر: وكالة الأناضول