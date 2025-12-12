من التنظيف إلى الغذاء والمأوى.. مؤسسة بارزاني الخيرية تضمد جراح "جمجمال" بعد كارثة السيول

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تواصل مؤسسة بارزاني الخيرية تقديم المساعدات والمواد الغذائية والمستلزمات المنزلية للمتضررين من السيول والفيضانات في قضاء جمجمال.

وصرح ريبوار محي الدين، مسؤول مكتب مؤسسة بارزاني الخيرية في كركوك، لـ "كوردستان 24" قائلاً: "نحن كمؤسسة بارزاني الخيرية، استقدمنا فريقاً مكوناً من 60 شخصاً من أربيل وضواحيها لتقديم العون للأهالي".

وأكد مسؤول مكتب المؤسسة في كركوك أنه "عند وقوع الكوارث الطبيعية، لا بد من إنجاز العمل خطوة بخطوة، ونحن في مؤسسة بارزاني الخيرية نتبع هذه الاستراتيجية في عملنا".

وأضاف موضحاً الخطوات المتبعة: "كخطوة أولية، قام فريقنا بمساعدة المواطنين في تنظيف منازلهم وتوفير المياه ومستلزمات التنظيف. وفي المرحلة التالية، ونظراً لإنهاك الأهالي، قمنا بتأمين وجبات طعام ساخنة وتوزيعها على المنازل".

وأشار محي الدين إلى "المرحلة الثالثة التي بدأت اليوم، وتتمثل في توفير مستلزمات النوم والمدافئ والنفط والسلال الغذائية، بالإضافة إلى الملابس ومواد التنظيف والنفط الأبيض"، مؤكداً أن "جميع هذه المواد ذات جودة عالية جداً".

ومنذ اللحظات الأولى للكارثة، كانت مؤسسة بارزاني الخيرية في طليعة قوافل الإغاثة، حيث عمل فريق المؤسسة دون كلل أو ملل لمد يد العون لمنكوبي هذه الكارثة الطبيعية.

يُذكر أنه في يوم الثلاثاء، 9 كانون الأول 2025، تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق مختلفة من إقليم كوردستان، وخاصة ضمن حدود محافظة السليمانية، في تشكل سيول جارفة ألحقت أضرراً مادية كبيرة بمنازل المواطنين، كما أسفرت عن وفاة عدد من الأشخاص في منطقتي كرميان وجمجمال.