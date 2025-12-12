إطلاق حملة تبرعات في قضاء قوشتبة بأربيل لاغاثة متضرري سيول جمجمال

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أُعلن في قضاء قوشتبة التابع لمحافظة أربيل، اليوم الجمعة 12 كانون الأول 2025، عن انطلاق حملة لجمع المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت منطقتي جمجمال وتكية.

وبدأت الحملة بمبادرة من مجموعة شباب متطوعين وبإشراف من قائممقامية قوشتبة، حيث يتم جمع المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والمستلزمات المنزلية لإرسالها إلى المتضررين. وقد نصب القائمون على الحملة خيمة لجمع التبرعات على الطريق الرئيسي الرابط بين كركوك وأربيل، موجهين دعوة للمواطنين الراغبين في مساعدة أهالي جمجمال للمشاركة في الحملة والتبرع بما تجود به أنفسهم مهما كان بسيطاً.

ويأتي هذا التحرك عقب موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق متفرقة من إقليم كردستان يوم الثلاثاء الماضي (9 كانون الأول 2025)، ولا سيما في حدود محافظة السليمانية، مما أدى إلى تشكل سيول جارفة تسببت بأضرار مادية جسيمة في منازل المواطنين، فضلاً عن تسجيل وفيات في منطقتي كرميان وجمجمال.

يُذكر أنه فور وقوع الكارثة، وجه رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، كافة الجهات المعنية بالاستنفار العاجل لإغاثة المواطنين والمنكوبين، حيث قامت الحكومة بإيصال المساعدات اللازمة إلى المناطق المتضررة تلبيةً لتوجيهات رئيس الوزراء.