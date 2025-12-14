مئات العائلات نزحت بسبب الفيضانات في ناحية ليلان بمحافظة كركوك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير ناحية ليلان أن مئات العائلات في القضاء تضررت جرّاء الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى غرق عدد من المنازل وحدوث أضرار في الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الأراضي الزراعية في ليلان.

قال مدير ناحية ليلان التابعة لمحافظة كركوك، محمد ويس موسوي، اليوم الأحد، 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، في تصريح صحفي إن “السيول التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية اجتاحت عدداً من الأحياء السكنية، وتسببت بأضرار لحقت بنحو 300 عائلة، وقد اتخذنا إجراءات عاجلة للحد من حجم الخسائر”.

وأشار إلى أن “قائد عمليات كركوك، اللواء ركن صالح حرز، افتتح مساراً جديداً لتصريف السيول داخل وادي خضر بولاق، بهدف منع تكرار الفيضانات وتقليل الأضرار التي تلحق بالمواطنين”.

وأوضح أن هذا الإجراء “سيسهم في تسريع تصريف مياه الأمطار والسيول، وتخفيف الضغط على القنوات القديمة، فضلاً عن حماية البنى التحتية والطرق الرئيسة من الانهيار أو الضرر”.

كما بيّن مدير ناحية ليلان أن العمل جارٍ على تقييم حجم الأضرار تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض العائلات المتضررة.

وشهدت محافظة كركوك منذ يوم الثلاثاء الماضي موجة من الأمطار الغزيرة، تسببت بحدوث سيول وأضرار بشرية ومادية كبيرة، إلى جانب انهيار عدد من الجسور الرئيسة وإغلاق الطرق الرئيسة، ولا سيما في المناطق الجنوبية الشرقية من المحافظة.