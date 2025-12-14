رئيس الحكومة يستقبل سفراء وقناصل وممثلي الدول والأمم المتحدة في إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأحد 14 كانون الأول (ديسمبر) 2025، عدداً من سفراء الدول لدى العراق والقناصل العامين وممثلي وكالات الأمم المتحدة والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى الإقليم.

وفي مستهل المناسبة، ألقى رئيس الحكومة كلمة هنأ فيها الحضور بقرب حلول عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، معرباً عن أمله بأن يكون العام الجديد عام خير وسلام وأمن وازدهار لإقليم كوردستان والعالم أجمع.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن عام 2025 تكلل بالنجاح على صعيد الإصلاحات التي شرعت بها حكومة الإقليم، وشهد تحقيق العديد من المنجزات. كما أعرب عن بالغ أسفه إزاء كارثة السيول التي طالت عدة مناطق من كوردستان، ولا سيما قضاء جمجمال، خلال الأيام الماضية.

كما استعرض رئيس الحكومة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمجمل الوضع العام في العراق وإقليم كوردستان، مُسلطاً في الوقت نفسه الضوء على جهود ومسارات المحادثات الجارية لتشكيل كل من الحكومة الاتحادية الجديدة وحكومة إقليم كوردستان.