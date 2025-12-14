تشكيل فريق متخصص لتحديد هوية جثة عُثر عليها في نهر الزاب الكبير

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الدفاع المدني في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن العثور على جثة بالقرب من قرية "ئیستریان" على ضفاف نهر الزاب الكبير، في حادث يستدعي التحقيق العلمي لتحديد هويتها.

وبتوجيه مباشر من ريبر أحمد، وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، تم تشكيل فريق مشترك ضم ممثلين عن الصحة في أربيل، والطب الشرعي، والدفاع المدني، والأدلة الجنائية، لتولي مهمة التعامل مع الحادث.

وأوضح الفريق أن الجثة ستُنتشل بطريقة علمية ودقيقة من موقع الحادث، ونقلها إلى مدينة أربيل لإجراء فحوصات DNA والفحوصات الطبية اللازمة، بهدف تحديد الهوية بشكل كامل وإزالة أي شكوك.

ودعت مديرية الدفاع المدني المؤسسات الإعلامية إلى التحلي بالمسؤولية في تناول الخبر، وعدم إصدار أي معلومات قبل صدور نتائج الفحوصات الرسمية من الجهات المختصة.

ويُذكر أن نهر الزاب يشهد سنوياً حالات غرق متفرقة، وفي بعض الحالات يتم العثور على جثث بعد فترة من فقدان أصحابها، ما يزيد من صعوبة التعرف عليهم.

ويُعتبر تشكيل الفريق المتخصص واستخدام فحص DNA خطوة أساسية لضمان الدقة العلمية وتسليم الجثة إلى ذويها، وإنهاء حالة الانتظار والقلق.