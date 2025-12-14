إعفاء عدد من مسؤولي قضاء جمجمال من مناصبهم على خلفية تقارير لجنة مختصة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر مطلعة بإعفاء عدد من المسؤولين في قضاء جمجمال من مناصبهم، وذلك استنادًا إلى تقارير صادرة عن لجنة مختصة قيّمت أداء المؤسسات المعنية.

وشمل قرار الإعفاء كلًا من رمك رمضان قائممقام جمجمال، وآرام نجات رئيس بلدية جمجمال، وبرهان أمين رئيس بلدية ناحية شورش، إضافة إلى عبدالله حمه كاكه مدير تربية جمجمال.

وذكرت المصادر أن رئيس بلدية ناحية شورش لم يتقدم بطلب إعفاء من منصبه، إلا أن تقرير اللجنة أشار إلى وجود تقصير في أداء الواجبات الموكلة إليه، الأمر الذي أدى إلى شمول منصبه بقرار الإعفاء.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة الأداء الإداري واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين، بما ينسجم مع متطلبات العمل المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك في وقت شهد فيه إقليم كوردستان خلال الأيام الماضية موجة أمطار غزيرة، أدت إلى حدوث سيول في مركز قضاء جمجمال والمناطق المحيطة به، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين، فضلاً عن تضرر أكثر من 500 منزل وعشرات الدوائر الحكومية والمدارس في المنطقة.