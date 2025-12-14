بايبر وأحمد يناقشان آفاق تعزيز المصالح المشتركة بين أربيل وواشنطن

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بحثت القنصل العام الأمريكي بالوكالة في أربيل، مع وزير داخلية حكومة إقليم كوردستان آفاق تعزيز المصالح المشتركة، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وتطوير العلاقات الاقتصادية.

وأصدرت القنصلية الأمريكية في أربيل بياناً أشارت فيه إلى أن كَيتلن بايبر، القنصل العام للولايات المتحدة (بالوكالة)، استقبلت ريبر أحمد، وزير داخلية حكومة إقليم كوردستان، في المبنى الجديد للقنصلية بمدينة أربيل.

وأضاف البيان أن بايبر وريبر أحمد ناقشا آليات تطوير المصالح المشتركة في تعزيز استقرار المنطقة وتقوية العلاقات الاقتصادية.

كما لفت إلى أن القنصل العام بالوكالة والوزير قاما بجولة سريعة داخل المبنى، الذي يُجسّد أفضل نماذج العمارة والهندسة والتصميم الأمريكي.

يذكر أنه في يوم الأربعاء، 3 كانون الثاني/يناير 2025، جرى افتتاح مجمّع القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل خلال مراسم خاصة، بحضور الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائب وزير الخارجية الأمريكي مايكل ريغاس.