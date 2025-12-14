محافظة أربيل تحذّر من حملات تبرعات عشوائية في الشوارع العامة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محافظة أربيل بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، حذّرت فيه من تنظيم حملات تبرعات عشوائية في الشوارع العامة، بذريعة تقديم المساعدة للمتضررين من السيول الأخيرة التي ضربت عددًا من مناطق إقليم كوردستان.

وذكرت المحافظة أن الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم الأحد الماضي تسببت بحدوث سيول في قضاء جمجمال وإدارة كرميان المستقلة وعدد من المناطق الأخرى، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة ووفاة عدد من المواطنين.

وأشادت محافظة أربيل بمواقف أهالي المدينة ومبادراتهم الإنسانية، مؤكدة أن أربيل كانت، كعادتها، في طليعة المدن المتضامنة مع المتضررين، من خلال إطلاق حملات إنسانية وجمع المساعدات بمشاركة منظمات إنسانية وخيرية ومتطوعين، إضافة إلى إسهام عدد من وسائل الإعلام، وهو ما عدّته محل تقدير واعتزاز.

في المقابل، عبّرت المحافظة عن قلقها من قيام بعض الأشخاص بتنظيم حملات تبرعات في الشوارع العامة دون تنسيق رسمي، ما تسبب بزخم مروري وقلق بين المواطنين، مؤكدة أن هذا الأسلوب غير مسموح به قانونيًا.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية وشرطة المرور باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

ودعت المحافظة المواطنين إلى عدم المشاركة في أي حملات تبرعات غير رسمية أو غير مضمونة، مشددة على ضرورة التأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها عبر القنوات المعتمدة.

وأكدت محافظة أربيل أن أي جهة أو شخصية ترغب في إطلاق حملة إنسانية، عليها تقديم طلب رسمي عبر المحافظة والجهات المختصة، ليتم تحديد أماكن خاصة ومناسبة لجمع التبرعات، بما يضمن عدم إعاقة حركة السير أو التسبب بإزعاج وقلق للمواطنين.

وختمت المحافظة بيانها بالتأكيد على دعمها الكامل لكل الجهود الإنسانية المنظمة، بما يسهم في إيصال المساعدات إلى المتضررين بشكل قانوني وآمن.