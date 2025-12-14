توم باراك: لن نسمح لهجوم تدمر على جنودنا بالمرور دون رد

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، اليوم الأحد، أن الهجوم الذي استهدف مدينة تدمر يبرز استمرار خطر تنظيم داعش، مشيراً إلى أن التهديد لا يقتصر على سوريا فقط بل يشمل العالم بأسره.

وقال باراك في تدوينة على منصة "إكس"، إن هذا الهجوم على الجنود الأمريكيين لن يمر دون رد، مؤكداً أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على تمكين شركائهم السوريين مع تقديم دعم عملياتي محدود لملاحقة شبكات تنظيم داعش.

وأضاف أن هذا النهج يهدف إلى إبقاء المعركة محلية، وتجنب اندلاع حرب أمريكية واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن ترد الولايات المتحدة على هجوم في سوريا نسبته واشنطن إلى تنظيم داعش وأسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين بينهم جنديان.

من جانبها، قالت دمشق إن قوات التحالف لم تأخذ في الاعتبار التحذيرات السورية بهذا الشأن.

وأعلنت واشنطن مقتل ثلاثة أمريكيين هم جنديان ومدني في سوريا في "كمين نصبه مسلح منفرد" ينتمي إلى تنظيم داعش.

وصرح الرئيس الأمريكي للصحافيين خلال مغادرته البيت الأبيض في مروحية "سنرد"، قائلاً إن الهجوم نفذه تنظيم داعش "في منطقة شديدة الخطورة في سوريا، لا تسيطر عليها تماماً" الحكومة السورية.

كذلك، قال ترامب عبر منصته تروث سوشيال إن "الرئيس السوري أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم".

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم) أيضاً أن ثلاثة جنود آخرين أُصيبوا بجروح في هذا الهجوم، لافتةً إلى مقتل مطلق النار.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل على موقع إكس إن المدني القتيل يعمل مترجماً.