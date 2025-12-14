فرنسا تجدد التزامها بدعم إقليم كوردستان وقوات البيشمركة

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الأحد، 14 كانون الأول 2025، الممثل الوطني الفرنسي الٲقدم في التحالف الدولي، الجنرال فرانسوا تريكو، ووفداً مرافقاً له.

وقال بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء، علاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، ومخاطر الإرهاب وتهديدات داعش، ونشاطات التحالف الدولي في العراق.

وأكد الجانبان، وفقاً للبيان، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين فرنسا والعراق وإقليم كوردستان في إطار التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب وحماية أمن واستقرار المنطقة.

وجدد نيجيرفان بارزاني الإعراب عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للدعم الفرنسي المتواصل للعراق وإقليم كوردستان. ومن جانبه، أعرب الوفد الضيف عن التزام بلاده بمواصلة دعم إقليم كوردستان وقوات البيشمركة.

وشكلت الأوضاع في سوريا والمنطقة بصورة عامة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، محوراً آخر للقاء الذي حضره القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان، يان بريم.