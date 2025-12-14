الخارجية العراقية تدين استهداف دورية مشتركة للقوات السورية والأمريكية في تدمر

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها للعملية "الإرهابية" التي استهدفت دورية مشتركة للقوات الداخلية السورية والقوات الأمريكية قرب مدينة تدمر، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الإرهاب ما زال يشكّل تهديداً قائماً وفعّالاً لأمن واستقرار المنطقة"، مشددة على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، إقليمياً ودولياً، لمواجهته والقضاء على مصادره وتجفيف منابعه.

كما أوضحت أن "الشعب العراقي كان من أكثر الشعوب تضرراً من جرائم الإرهاب"، ما يستدعي مواصلة العمل المشترك وتكثيف الجهود الجماعية لمكافحة هذه "الآفة"، ومنع عودتها، وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن ترد الولايات المتحدة على هجوم في سوريا نسبته واشنطن إلى تنظيم داعش وأسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين بينهم جنديان.

من جانبها، قالت دمشق إن قوات التحالف لم تأخذ في الاعتبار التحذيرات السورية بهذا الشأن.

وأعلنت واشنطن مقتل ثلاثة أمريكيين هم جنديان ومدني في سوريا في "كمين نصبه مسلح منفرد" ينتمي إلى تنظيم داعش.

وصرح الرئيس الأمريكي للصحافيين خلال مغادرته البيت الأبيض في مروحية "سنرد"، قائلاً إن الهجوم نفذه تنظيم داعش "في منطقة شديدة الخطورة في سوريا، لا تسيطر عليها تماماً" الحكومة السورية.

كذلك، قال ترامب عبر منصته تروث سوشيال إن "الرئيس السوري أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم".

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم) أيضاً أن ثلاثة جنود آخرين أُصيبوا بجروح في هذا الهجوم، لافتةً إلى مقتل مطلق النار.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل على موقع إكس إن المدني القتيل يعمل مترجماً.