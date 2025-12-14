العثور على جثة في نهر الزاب الكبير… واشتباه بأنها تعود لآڤيستا يوسف

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الدفاع المدني في سوران، العثور على جثة شخص داخل نهر الزاب الكبير، وقد جرى نقلها إلى الطب العدلي في سوران لغرض الفحص والتحقيق.

وقال رَوَند هاودياني، المتحدث باسم الدفاع المدني في سوران، لموقع كوردستان24، اليوم الأحد 14 كانون الأول 2025، إن جثة عُثر عليها قبل نحو ساعة داخل نهر الزاب الكبير، وإن فرق مديرية الدفاع المدني في سوران تعمل بالتنسيق مع الفرق الصحية على انتشالها وفق الأساليب العلمية.

وأوضح هاودياني أن هوية الجثة لا تزال مجهولة حتى الآن، إلا أن المؤشرات تدل على أنها بقيت داخل النهر لفترة طويلة، لذلك سيتم نقلها إلى الطب العدلي في سوران لإجراء الفحوصات اللازمة.

وفيما يتعلق بإمكانية أن تكون الجثة للمدرّسة آڤيستا، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في سوران، إن الأمر لا يزال في إطار الاشتباه فقط، ولا يمكن الجزم بشيء قبل استكمال إجراءات الفحص في الطب العدلي.

آڤيستا يوسف

وكانت عائلة من سكان مدينة أربيل قد توجهت، يوم السبت 5 نيسان من العام الجاري، في رحلة ترفيهية إلى حدود قضاء ميرگسور، حيث كان ابنا العائلة يلتقطان الصور على ضفاف النهر، فسقط الشقيق في المياه، وحاولت شقيقته آڤيستا يوسف إنقاذه، وتم إنقاذ الشقيق، إلا أن آڤيستا، البالغة من العمر 27 عاماً، فُقد أثرها داخل النهر.

وبعد عملية بحث طويلة شاركت فيها عشرات الفرق من الدفاع المدني والمتطوعين، أُقيمت في 5 تموز 2025 صلاة الغائب على جثمان آڤيستا عند ضفاف النهر، ليُعلن بعدها انتهاء عمليات البحث.