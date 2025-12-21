الرئيس بارزاني يعزي آنو جوهر بوفاة عمه

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قدّم الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد 21 كانون الأول/ديسمبر 2025، تعازيه إلى وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر عبدوكا، بوفاة عمه زهير عبد المسيح.

وأعرب الرئيس بارزاني في رسالته عن بالغ حزنه لتلقي نبأ الوفاة، مقدّماً خالص تعازيه ومواساته إلى الوزير آنو جوهر وعائلته وذويه، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنح أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم،

السيد آنو جوهر عبدوكا، وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان،

تلقّينا نبأ وفاة عمّكم الكريم المرحوم زهير عبد المسيح. وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدّم إليكم، وإلى عائلتكم الكريمة وذويكم، بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة.

نسأل الله تعالى أن يتغمّد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنحكم جميعًا الصبر والسلوان.

مسعود بارزاني

21 كانون الأول/ديسمبر 2025