مواطنون مصريون في كوردستان: لا نشعر بالغربة ونحظى بمعاملة ودية دون تمييز

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إلى جمهورية مصر، أشاد عدد من المواطنين المصريين المقيمين في مدينة أربيل بمستوى الأمن والتطور في إقليم كوردستان، مؤكدين أنهم لا يشعرون بالغربة، وذلك بفضل التقارب في العادات والتقاليد والمعاملة الودية من قبل السكان.

وأشار المواطنون المصريون الذين قدموا إلى إقليم كوردستان بغرض العمل إلى أنهم لا يلمسون أي تمييز بينهم وبين المواطنين الكورد.

وقال إبراهيم كامل، الذي يقيم في أربيل منذ ثماني سنوات، لـ كوردستان24، إن شعبي كوردستان ومصر شعب واحد، ومنذ وجودي هنا لم أشعر يوماً بأنني أجنبي، بل أمارس عملي بكل راحة واطمئنان.

وإلى جانب إشادته بالخدمات المقدمة، أعرب عن سعادته بزيارة مسرور بارزاني إلى مصر، واصفاً إياه بشخصية محبوبة.

من جانبه، أشار محمد خلف، الذي يقيم مع عائلته في إقليم كوردستان منذ أكثر من سبع سنوات، إلى حالة الاستقرار والوضع الأمني في الإقليم، قائلاً إن نسبة الجريمة هنا محدودة جداً، وبفضل الرقابة الدقيقة للأجهزة الأمنية نشعر بالطمأنينة، كما أن كوردستان تشهد تطوراً وإعماراً مستمرين.

وفي السياق نفسه، تحدث كل من منتصر كمال ومحمد أشرف، اللذين يقيمان أيضاً في الإقليم منذ عدة سنوات، عن أن الدوائر والمؤسسات الرسمية تنجز معاملاتهم دون تمييز، ولا يواجهون أي مشكلات.

وأعربا عن أملهما في أن تسهم هذه الزيارات في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ومصر بشكل أكبر.

ويعمل عدد كبير من المواطنين المصريين في إقليم كوردستان في مجالات مختلفة، وقد جلب بعضهم عائلاتهم معهم، وهو ما يعد مؤشراً على الاستقرار والبيئة الملائمة للعيش التي وفرتها حكومة إقليم كوردستان.