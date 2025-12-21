نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة الفنان الكوردستاني زهير عبدالمسيح

منذ 7 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عن تعازيه بوفاة الفنان والممثل الكوردستاني المعروف زهير عبدالمسيح، مقدّماً مواساته إلى عائلته وذويه، وإلى الوسط الفني ومحبي الفن في كوردستان.

وقال نيجيرفان بارزاني، في بيان صادر اليوم الأحد 21 كانون الأول 2025، إن الراحل قدّم خلال مسيرته الفنية خدمات كبيرة ومؤثرة تستحق التقدير والاحترام، وأسهم بشكل بارز في إثراء مجالات الفن والدراما والسينما والإخراج الفني والتمثيل في إقليم كوردستان.

وأضاف رئيس الإقليم: "نشاطر عائلة الفقيد ومحبيه أحزانهم في هذا المصاب الأليم"، داعياً الله تعالى أن يتغمد الراحل بعطفه ورحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

وتوفي في وقت متأخر من ليلة السبت/الأحد 21 كانون الأول 2025، المناضل زهير عبدالمسيح عبدوكا.

وبرحيل زهير عبدالمسيح عبدوكا يفقد المسرح الكوردي والسرياني أحد أبرز مبدعيه الذين كرّسوا حياتهم للفن المسرحي، أداءً وإخراجاً، وأسهموا في إثراء المشهد الثقافي بتجارب متعددة اللغات والرؤى.

وولد الراحل في عنكاوا، وحصل على شهادة البكالوريوس من أكاديمية الفنون الجميلة – قسم الفنون المسرحية/ بغداد، ليبدأ بعدها مسيرة فنية حافلة بالعطاء.

وكانت انطلاقته الأولى عبر مسرحية "تاوان (الجريمة)" في أربيل، من تأليف عثمان شار بازيري وإخراج هوشيار سيد أحمد، قبل أن يخطّ أولى تجاربه الإخراجية في عنكاوا من خلال عمله "شمعدانات الأسقف".